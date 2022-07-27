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    • Memur
    • 27.07.2022 17:23
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    • 27.07.2022 17:24
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    Ek ders ödemesinden kimler yararlanacak? Ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ücretli öğretmen ek ders ücreti 2022!

    Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 müjde duyurdu. Üniversite öğrencileri-mezunları, doktor ve öğretmenleri ilgilendiriyor. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükseldi. Peki Ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ek ders ödemesinden kimler yararlanacak? 7 bin 400 lira...

    ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ 2022!

    Son dakika haberine göre ek ders ücretleri arttı. Kabine Toplantısı sona erdi. Merakla beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle öğretmenleri ilgilendiren açıklaması yakından takip edildi. Erdoğan'ın ek ders ücreti müjdesi sonrası bir çok soru gündeme geldi. Peki Ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ek ders ödemesinden kimler yararlanacak? İşte yeni Ücretli öğretmen ek ders ücreti 2022...

    EK DERS ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Bugün Resmi Gazetede yayımlanan ek ders ücretleri usta öğretici ve ücretli öğretmen maaşları üzerinde belirleyici olacak.

    "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" başlıklı duyuruda ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin her 5 ders saati için 1 ders ilave ödeme yapılacağı duyuruldu.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

        Son Kabine Toplantısı ardından kararları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında lu sözlere yer vermişti:

        "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 milyon 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır."
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