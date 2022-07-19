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    • Memur
    • 19.07.2022 14:49
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    • 19.07.2022 14:49
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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 destek personeli alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 destek personeli alım ilanı dikkat çekti.

    Bakanlık 20 destek personeli alımı yapacak

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 20 destek personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak destek personellerin temizlik, bahçe bakımı, tesisat gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destek personeli alım ilanı için bilgiler
    1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
    2- Müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
    3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
    4- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
    5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
    6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak,
    7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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