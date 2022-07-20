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    • Haberler
    • 20.07.2022 08:43
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    • 20.07.2022 08:43
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    Öğretmen il içi atama sonuçları neden açıklanmadı? Kocaeli il içi atama sonuçları 2022 açıklandı mı? İl içi atama açıklayan iller hangileri?

    MEB il içi atama sonuçları açıklandı mı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren sorgulanmaya başlandı. İl içi atama sonuçları sorgulama ekranı, isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını tamamlayan öğretmenler tarafından araştırılıyor. Peki, Öğretmen il içi atama sonuçları neden açıklanmadı? Kocaeli il içi atama sonuçları 2022 açıklandı mı? İl içi atama açıklayan iller hangileri? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Öğretmen il içi atama sonuçları neden açıklanmadı?

    İstege bağlı yer değiştirme başvuru işlemi 8 Temmuz günü sona ererken öğretmen il içi tayin sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Öğretmen il içi atama sonuçları neden açıklanmadı? Kocaeli il içi atama sonuçları 2022 açıklandı mı? İl içi atama açıklayan iller hangileri?

    ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

    Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alındı.

    ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Öğretmen il iç atama başvuruların alınmasının ardından öğretmen il içi atama tayin başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel takvime göre atama sonuçları 19 Temmuz Salı günü ilan edilecek.

    İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İl içi tayin sonuçları 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. İlişik kesme işlemleri, 20 Temmuz 2022 itibarıyla gerçekleşecek fakat sonuçların açıklanacağı saat hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor.

        ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmneler illerin meb.gov.tr adresi üzerinden yayınlanan duyuruyu takip edebilecekler. Atama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte il içi atamasıyla birlikte aşağıdaki linkten sorgulama yapılabilecek.

        MEB İLE İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

        Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
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        Haberler Haberler Öğretmen il içi atama sonuçları neden açıklanmadı? Kocaeli il içi atama sonuçları 2022 açıklandı mı? İl içi atama açıklayan iller hangileri?
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