Öğretmen il içi atama sonuçları neden açıklanmadı? Kocaeli il içi atama sonuçları 2022 açıklandı mı? İl içi atama açıklayan iller hangileri?

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen il iç atama başvuruların alınmasının ardından öğretmen il içi atama tayin başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel takvime göre atama sonuçları 19 Temmuz Salı günü ilan edilecek.

İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi tayin sonuçları 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. İlişik kesme işlemleri, 20 Temmuz 2022 itibarıyla gerçekleşecek fakat sonuçların açıklanacağı saat hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor.