İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alımı yapacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyesinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları sağlayan Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' nin 9. maddesinde belirtilen şekilde, YÖK Formatlı özgeçmişini, Doktora belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 1 adet basılı fiziksel dosya ve 5 Adet jüri dosyasını dijital ortamda taratılmış şekilde (PDF formatında) CD/USB flash belleğe aktarılmış şekilde dilekçelerine ekleyerek, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

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