egm.gov.tr ÖGG Sınav sonuç ekranı! 15 Temmuz 98. ÖGG SINAV SONUÇLARI 2022! 98. Özel güvenlik sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

egm.gov.tr adresinden 98.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçlarının açıklanması adaylar tarafından merakla bekleniyor. Özel Güvenlik 98. Temel Eğitim ve 74. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için bugün aramalar hız kazandı. Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını başkanlığın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Peki, Özel güvenlik sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler!
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçları 15 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme süreci ise 18 Temmuz ve 20 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.