Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

1-Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

2-Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru süresi ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15. (on beşinci) günü mesai bitimidir. İlana başvurular Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3-Başvuran adayların Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile İlgili Üniversitemiz "Akademik Personel Atama Yönergesi"nde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

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