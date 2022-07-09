Kapadokya Alan Başkanlığı personel alımı yapacak

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 52 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin bazılarında KPSS şartı aranmadığı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Kapadokya Alan Başkanlığı personel alım ilanı için bilgiler

Giriş sınavında başvuracak adayların;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,

2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları,

3. KPSS taban puanı esas alınarak alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türlerinden asgari puan almaları,

4. Tüm unvanlar için son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmaları, gerekmektedir.

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