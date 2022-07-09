İstanbul Gedik Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

1. Özgeçmiş(YÖK Formatında)

2.Nüfus Cüzdan Sureti

3.Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri (Doçent adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını Profesör adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (08.07.2022-.22.07.2022) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Prof.Dr. Öğretim Üyeleri için 6 takım CD/USB, 1 adet Hard Copy, Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım CD/USB, 1 adet Hard Copy olacak şekilde)

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