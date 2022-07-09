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    • Memur
    • 09.07.2022 09:27
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    • 09.07.2022 09:27
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    Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Erciyes Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

    Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 38 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hemşire, sağlık teknikeri, büro personeli gibi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler
    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
    2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
    3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
    4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
    5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
    6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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