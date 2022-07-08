2022 İl Dışı Tayin Duyurusu Yayımlandı! İşte İl Dışı Yer değiştirme Takvimi!

MEB 2022 il dışı yer değiştirme duyurusu yapıldı. MEB tarafından yayınlanan atama takvimine göre3 il dışı yer değiştirmek isteyen öğretmenler 25 – 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.
2022 İL DIŞI ATAMALARI NE ZAMAN?
2022 il dışı atamaları birçok kişi tarafından merak ediliyor.İşte paylaşılan 2022 il dışı yer değiştirme tavimi şu şekilde;
Başvuru Başlangıç : 25 Temmuz 2022
Başvuru Bitiş : 29 Temmuz 2022 (Saat 16.00)
Atamalar: 1 Ağustos 2022
İlişik Kesme 2 Ağustos 2022 itibarıyla
2022 İL DIŞI ATAMALARI 20 İL LİSTESİ
1 İstanbul
2 Adıyaman
3 Ağrı
4 Ardahan
5 Batman
6 Bingöl
7 Bitlis
8 Diyarbakır
9 Erzincan
10 Erzurum
11 Gaziantep
12 Hakkari
13 Iğdır
14 Kars
15 Mardin
16 Muş
17 Siirt
18 Şırnak
19 Şanlıurfa
20 Van