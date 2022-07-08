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    • Haberler
    • 08.07.2022 15:54
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    • 08.07.2022 15:58
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    2022 İl Dışı Tayin Duyurusu Yayımlandı! İşte İl Dışı Yer değiştirme Takvimi!

    MEB 2022 il dışı yer değiştirme duyurusu yapıldı. Birçok kişi tarafındandetaylar merak ediliyor. Peki, 2022 il dışı atamaları ne zaman? Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 İl Dışı Tayin Duyurusu Yayımlandı! İşte İl Dışı Yer değiştirme Takvimi!

    MEB 2022 il dışı yer değiştirme duyurusu yapıldı. MEB tarafından yayınlanan atama takvimine göre3 il dışı yer değiştirmek isteyen öğretmenler 25 – 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

    2022 İL DIŞI ATAMALARI NE ZAMAN?

    2022 il dışı atamaları birçok kişi tarafından merak ediliyor.İşte paylaşılan 2022 il dışı yer değiştirme tavimi şu şekilde;

    Başvuru Başlangıç : 25 Temmuz 2022
    Başvuru Bitiş : 29 Temmuz 2022 (Saat 16.00)
    Atamalar: 1 Ağustos 2022
    İlişik Kesme 2 Ağustos 2022 itibarıyla

    2022 İL DIŞI ATAMALARI 20 İL LİSTESİ


    1 İstanbul
    2 Adıyaman
    3 Ağrı
    4 Ardahan
    5 Batman
    6 Bingöl
    7 Bitlis
    8 Diyarbakır
    9 Erzincan
    10 Erzurum
    11 Gaziantep
    12 Hakkari
    13 Iğdır
    14 Kars
    15 Mardin
    16 Muş
    17 Siirt
    18 Şırnak
    19 Şanlıurfa
    20 Van

        İL DIŞI YER DEĞŞTİRME BAŞVURSU ŞARTLARI NELER 2022?

        1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

        2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak

        3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

        İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

        Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir. 2. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir. 3. Bu duyurunun "D. 20 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
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        Haberler Haberler 2022 İl Dışı Tayin Duyurusu Yayımlandı! İşte İl Dışı Yer değiştirme Takvimi!
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