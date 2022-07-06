Geçmiş yıllara ait bekçilik sınav soruları: 2022 bekçilik sınav yeri sorgulama ekranı! 2022 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı ne zaman?

Bekçilik sınav tarihleri 2022! Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav yerleri ve sınav tarihi sınava girecek bekçi adayları tarafından merak ediliyor. Binlerce bekçi adayı sınavı tamamladıktan sonra devlet kadrolarında bekçi olarak atama sürecini bekleyecek. Peki bekçilik sınavı yerleri ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte tüm merak edilenler!