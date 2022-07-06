98. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları saat kaçta açıklanacak? Temmuz Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları sorgulama!

98. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları sorgulama merak ediliyor. 26 Haziran tarihinde yapılan Özel Güvenlik temel eğitim sınavının ardından sonuçlar merakla bekleniyor. Peki, 98. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?