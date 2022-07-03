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    • Memur
    • 03.07.2022 10:33
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    • 03.07.2022 10:33
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    İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim görevlisi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

    İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlisinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için bilgiler
    İSTENEN EVRAKLAR
    1. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)
    2. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş
    3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
    4. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri Fotokopileri)
    5. ALES Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)
    6. Yabancı Dil Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)
    7. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile gönderilmesi gerekmektedir.)(Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.)
    8. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
    9. Yurtdışından alınan Mezuniyet belgeleri için denklik belgesi.
    10. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idaribirimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
    a. "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca hazırlanan "Çalışan Adayı Aydınlatma Metni"
    b. "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca hazırlanan "Çalışan Adayı Açık Rıza Metni"

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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