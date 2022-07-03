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    • Memur
    • 03.07.2022 15:07
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    • 03.07.2022 15:10
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    3 Temmuz meb.gov.tr 20 bin öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı! 2022 öğretmen atama kontenjanları pdf indir! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

    20 bin öğretmen ataması branş dağılı ve kontenjanları hakkında aramalar hız kazandı. 20 bin öğretmen atama takvimi geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Atama işlemleri, Ön Başvuru ve Tercih Başvurusu olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte atama kontenjanları ve detaylar

    3 Temmuz meb.gov.tr 20 bin öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı! 2022 öğretmen atama kontenjanları pdf indir! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Peki, 20 bin öğretmen ataması kontenhjanları ve branş dağılımı nasıl? Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

    Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

    ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ



    ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacağını söyledi.

    Öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak
    29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

    Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.

        17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.

        Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

        Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.

        Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.
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        Haberler Memur 3 Temmuz meb.gov.tr 20 bin öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı! 2022 öğretmen atama kontenjanları pdf indir! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
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