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    • Memur
    • 02.07.2022 12:03
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    • 02.07.2022 12:03
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    Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı dikkat çekti.

    BUÜ personel alacak

    Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi görevlendirilmek üzere 4/B Sözleşmeli Personel alımı yapılacağı duyuruldu.

    Alımı yapılacak akademik personellerin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte o bilgiler;

    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nde 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün Açıktan Alım İzni ile toplam 27 (yirmi) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

    İlan ile ilgili detaylar için tıklayınız

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