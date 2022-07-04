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    • Haberler
    • 04.07.2022 09:32
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    • 04.07.2022 09:33
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    Emekli profesör, araştırma görevlisi maaşı kaç TL oldu? Profesör, doçent, araştırma görevlisi zamlı maaşlar ne kadar 2022?

    Profesör ve araştırma görevlisi maaşları vatandaşlar tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında zamlı profesör maaşları ne kadar sorusu yer aldı. Peki, 2022 emekli profesör maaşları ne kadar? 2022 zamlı profesör maaşı kaç TL? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Profesör zamlı maaşlar ne kadar 2022?

    Profesör maaşları vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında zamlı profesör maaşları ne kadar sorusu yer aldı. Zamlı profesör maaşları 2022 ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    2022 ZAMLI PROFESÖR, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DOÇENT MAAŞLARI NE KADAR?

    Bugün açıklanacak olan enflasyon oranı sonrası maaşlar netlik kazanacak. Güncel gelişmelere sitemizden erişim sağlayabilirsiniz.

    UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14607 - 15258 - 5582P

    ROFESÖR 1/4 - 18369 - 24824 - 25930 - 26481

    2022 ZAMLI EMEKLİ PROFESÖR MAAŞLARI NE KADAR?

    Zamlı emekli profesör maaşları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte yapılan tahminlere göre zamlı profesör maaşı;


    Profesör (1/4) - 12238 - 16538 - 17275 - 17642

    2022 TEMMUZ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?


    6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75

    6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,75

    6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25

        Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7

        Memur ve memur emeklisi zammı 40,25

        Ek zam beklentisi yüzde 3

        Ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI
        6 aylık enflasyon beklentilerine göre;

        En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.017 liraya, (Ek zamlı 9.210 TL)

        En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.015 liraya, (Ek zamlı 6.144)

        Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.149 liraya,

        2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.633 liraya çıkacak.

        Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.298 liraya,

        2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.873 liraya çıkacak.
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