Emekli profesör, araştırma görevlisi maaşı kaç TL oldu? Profesör, doçent, araştırma görevlisi zamlı maaşlar ne kadar 2022?

Profesör maaşları vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında zamlı profesör maaşları ne kadar sorusu yer aldı. Zamlı profesör maaşları 2022 ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
2022 ZAMLI PROFESÖR, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DOÇENT MAAŞLARI NE KADAR?
Bugün açıklanacak olan enflasyon oranı sonrası maaşlar netlik kazanacak. Güncel gelişmelere sitemizden erişim sağlayabilirsiniz.
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM %35,14 - 6 AYLIK ZAM %41,16 - EK ZAMLI %44,16
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14607 - 15258 - 5582P
ROFESÖR 1/4 - 18369 - 24824 - 25930 - 26481
2022 ZAMLI EMEKLİ PROFESÖR MAAŞLARI NE KADAR?
Zamlı emekli profesör maaşları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte yapılan tahminlere göre zamlı profesör maaşı;
Profesör (1/4) - 12238 - 16538 - 17275 - 17642
2022 TEMMUZ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75
6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,75
6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25