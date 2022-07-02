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    • Memur
    • 02.07.2022 11:50
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    • 02.07.2022 11:50
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    Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 712 öğrenci alınacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan 'Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 712 erkek öğrenci temin edilecektir' ilanı dikkat çekti.

    Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’na 712 öğrenci alınacak

    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 01-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacağı bildirildi.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 712 öğrenci alım ilanı ile ilgili bilgiler;

    Temin ile ilgili detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan "2022 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu"nda belirtilmiştir.

    1. BAŞVURU ŞARTLARI:

    a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
    b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.
    c. Başvurular; 01 Temmuz 2022 günü başlayıp, 24 Temmuz 2022 günü saat 23.59'da sona erecektir.

    İlan ile ilgili diğer bilgiler için tıklayınız

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