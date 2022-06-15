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Hemşire nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir? Hemşirelik başvurusu nasıl yapılır?

Hemşirelik kariyerine adım atmak isteyenler genellikle özel hastanelere yönelirler. Devlet hastaneleri veya diğer kamu sağlık kurumları için hemşirelik yapabilmek için KPSS sınavına girmek ve atama için gerekli puanı almak gerekmektedir. Özel hastanelerde hemşirelik yapmak isteyenler ise, hastanelerin ilan ettiği iş pozisyonlarına başvuruda bulunarak ve iş mülakatlarına katılarak mesleklerine başlayabilirler. Bu süreç, hemşirelik mesleğine giriş için kritik bir adımdır ve kişilere kariyerlerinde başlangıç fırsatı sunar. Peki hemşire nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir? Hemşirelik başvurusu nasıl yapılır?

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 16:46 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 16:46
Hemşire nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir? Hemşirelik başvurusu nasıl yapılır?

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Hemşirelik yapmaya başlamak için yapılacak olan başvurular, genellikle özel hastaneler için geçerlidir. Devlet hastanelerinde ya da devlete bağlı olan diğer sağlık kurumlarında hemşire olunabilmesi için KPSS'ye girilmesi ve atama için yeterli olan puanın alınması gereklidir.

Hemşire Olma Şartları Nelerdir?
Hemşirelik yapabilmenin koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Lise mezunları için, üniversitelerin 2 yıllık ön lisans ya da 4 yıllık lisans hemşirelik bölümlerine girerek başarı ile okulu bitirmek
• Sağlık lisesi mezunları içinse, üniversitelerin sağlık meslek yüksekokullarına girerek hemşirelik bölümünü seçmek

Sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümlerinden mezun olan kişiler, 2024 yılı itibari ile çıkan karar ile beraber sadece hemşire yardımcılığı yapma hakkına sahip olmuşlardır. Bu nedenle de kişiler sağlık meslek lisesinden de mezun olsalar, hemşire olabilmek ve hemşirelik yapabilmek için bu üniversiteye girmek zorundadırlar.


Özel hastanelerde hemşire olmak isteyen kişiler ise, ihtiyaç durumlarında hastaneler tarafından açılmış olan iş ilanlarına başvuru yaparak ve iş görüşmelerinden geçerek mesleklerini yapmaya başlayabilirler.



En çok tercih edilen bu okullardan daha fazla birçok okulda da hemşirelik bölümü mevcuttur ve okulların sunmuş oldukları yüksek kontenjanlar sayesinde her yıl hemşire olmak isteyen birçok kişi bu okullara yerleşerek eğitim almaya başlar.

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