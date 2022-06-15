Hemşire nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir? Hemşirelik başvurusu nasıl yapılır?

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Hemşirelik yapmaya başlamak için yapılacak olan başvurular, genellikle özel hastaneler için geçerlidir. Devlet hastanelerinde ya da devlete bağlı olan diğer sağlık kurumlarında hemşire olunabilmesi için KPSS'ye girilmesi ve atama için yeterli olan puanın alınması gereklidir.

Hemşire Olma Şartları Nelerdir?

Hemşirelik yapabilmenin koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Lise mezunları için, üniversitelerin 2 yıllık ön lisans ya da 4 yıllık lisans hemşirelik bölümlerine girerek başarı ile okulu bitirmek

• Sağlık lisesi mezunları içinse, üniversitelerin sağlık meslek yüksekokullarına girerek hemşirelik bölümünü seçmek