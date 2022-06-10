POMEM YEDEK ADAYLARIN DURUMU: 28. dönem POMEM yedek kaçıncı gelir? PA POMEM yedek listesi! 500, 600, 700. yedek gelir mi?

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28. Dönem POMEM için duyuru geldi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, '28. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır.' denildi.

POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

POMEM YEDEK KAÇA KADAR GELİR?

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yedeğe kalan adayların durumu merak konusu oldu. Yedek numarası 600 ve üzeri olan adaylar kaçıncı yedeğe kadar alınacağını araştırıyor. Ancak konu hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.