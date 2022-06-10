POMEM YEDEK ADAYLARIN DURUMU: 28. dönem POMEM yedek kaçıncı gelir? PA POMEM yedek listesi! 500, 600, 700. yedek gelir mi?

POMEM YEDEK ADAY PLANLAMASI! 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Yedeğe kalan pek çok aday yedek listesini araştırıyor. Peki 28. dönem POMEM yedek kaçıncı gelir?
POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
28. Dönem POMEM için duyuru geldi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, '28. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır.' denildi.
POMEM YEDEK KAÇA KADAR GELİR?
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yedeğe kalan adayların durumu merak konusu oldu. Yedek numarası 600 ve üzeri olan adaylar kaçıncı yedeğe kadar alınacağını araştırıyor. Ancak konu hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
POMEM NEDİR?
Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur.
Akademi görev ve yetkileri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.
İNTİBAK EĞİTİMİ NEDİR?
Polis Meslek Yüksek Okullarında eğitim almaya hak kazanan adaylar, kazanmış oldukları okullara en kısa sürede giderek, geçici kayıtlarını gerçekleştirirler.
Geçici kayıtlarından ardından ise, ilk pazartesi günü intibak eğitimleri başlar. İntibak eğitimleri yaklaşık olarak 2 hafta süresince devam eder ve son haftanın pazar günü sonlanır.