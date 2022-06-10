POMEM okullar hangi illerde var? Arnavutköy, Akyurt Kemal Serhadlı POMEM nerede? İl il liste: İstanbul, Bitlis, Aksaray, Erzincan, Yozgat...

POMEM okullar hangi illerde var? Arnavutköy, Akyurt Kemal Serhadlı POMEM nerede? soruları sıklıkla araştırılır oldu. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan son dakika 28. dönem POMEM duyurusu geldi. Adayların merakla beklediği POMEM sözlü sınav sonuçları açıklandı. Gözler bu kez POMEM eğitim yerlerine çevrildi. İşte il il POMEM eğitim yerleri...
POMEM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sonucunuzu pa.edu.tr üzerinden 'Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama' sekmesine e-Devlet şifreniz ile giriş yaparak sorgulayabiliyorsunuz.
POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
AKYURT POMEM NEREDE?
Akyurt Ankara ilinin bir ilçesidir.
Akyurt POMEM Adres: Yeşiltepe Mahallesi, Alparslan Türkeş Blv. No: 391, 06750 Akyurt/Ankara
KEMAL SERHADLI POMEM NEREDE?
Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Adana'da bulunmaktadır.
Adres: Atakent, Yaşar Doğu Cad. No:102, 01260 Yüreğir/Adana
ARNAVUTKÖY POMEM NEREDE?
Arnavutköy İstanbul'un avrupa yakasında yer alan bir ilçesidir.
Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi Adres: Yavuz Selim, Sevban Mehmet Cad. No:86 D:2, 34283 Arnavutköy/İstanbul