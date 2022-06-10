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    • Memur
    • 10.06.2022 09:06
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    • 10.06.2022 09:13
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    POMEM okullar hangi illerde var? Arnavutköy, Akyurt Kemal Serhadlı POMEM nerede? İl il liste: İstanbul, Bitlis, Aksaray, Erzincan, Yozgat...

    28. dönem POMEM sonuçlarının açıklanmasının ardından bir çok soru gündeme geldi. İstanbul ve diğer illerde POMEM'e girmeye hak kazanan adaylar eğitimlerin nerede olduğunu araştırıyor. Peki Arnavutköy, Akyurt Kemal Serhadlı POMEM nerede? POMEM okullar hangi illerde var? İstanbul, Bitlis, Aksaray, Erzincan, Yozgat...

    Arnavutköy, Akyurt Kemal Serhadlı POMEM nerede?

    POMEM okullar hangi illerde var? Arnavutköy, Akyurt Kemal Serhadlı POMEM nerede? soruları sıklıkla araştırılır oldu. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan son dakika 28. dönem POMEM duyurusu geldi. Adayların merakla beklediği POMEM sözlü sınav sonuçları açıklandı. Gözler bu kez POMEM eğitim yerlerine çevrildi. İşte il il POMEM eğitim yerleri...

    POMEM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    Sonucunuzu pa.edu.tr üzerinden 'Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama' sekmesine e-Devlet şifreniz ile giriş yaparak sorgulayabiliyorsunuz.

    POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    AKYURT POMEM NEREDE?

    Akyurt Ankara ilinin bir ilçesidir.

    Akyurt POMEM Adres: Yeşiltepe Mahallesi, Alparslan Türkeş Blv. No: 391, 06750 Akyurt/Ankara

    KEMAL SERHADLI POMEM NEREDE?

    Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Adana'da bulunmaktadır.

    Adres: Atakent, Yaşar Doğu Cad. No:102, 01260 Yüreğir/Adana

    ARNAVUTKÖY POMEM NEREDE?

    Arnavutköy İstanbul'un avrupa yakasında yer alan bir ilçesidir.

    Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi Adres: Yavuz Selim, Sevban Mehmet Cad. No:86 D:2, 34283 Arnavutköy/İstanbul

        POMEM OKULLAR HANGİ İLLERDE VAR?

        Toplam 30 POMEM eğitim merkezi bulunuyor. İşte o liste:

        Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi
        A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi

        Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi
        Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi

        POMEM NEDİR?

        POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

        İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.
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        Haberler Memur POMEM okullar hangi illerde var? Arnavutköy, Akyurt Kemal Serhadlı POMEM nerede? İl il liste: İstanbul, Bitlis, Aksaray, Erzincan, Yozgat...
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