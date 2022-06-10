POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI! 28. Dönem POMEM sonuç sorgulama ekranı! POMEM yedek kaça kadar gelir?

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Son dakika haberi.. POMEM sonuçları açıklandı!

28. DÖNEM POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

27. DÖNEM POMEM EĞİTİMİNE SİLAHALTINDA BULUNMASI NEDENİYLE KAYIT YAPTIRAMAYAN ADAYLAR DİKKAT!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''

27. Dönem POMEM Giriş Sınavını kazanarak Polis Meslek Eğitimi için POMEM Müdürlüklerine planlaması yapılan, ancak silahaltında bulunması nedeniyle kayıt yaptıramayan adaylar 28. Dönem POMEM Eğitimine planlanmıştır.

Adaylara planlandıkları POMEM Müdürlükleri posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.'' denildi.

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