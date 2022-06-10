POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI! 28. Dönem POMEM sonuç sorgulama ekranı! POMEM yedek kaça kadar gelir?

SON DAKİKA POMEM SONUÇLARI! Polis Akademisi Başkanlığı Twitter hesabı üzerinden 28. Dönem POMEM sonuçları hakkında duyuru yayımladı. Duyuruda sonuç ekranının bugün itibariyle adayların erişimine açıldığı belirtildi. Sonuçlarını öğrenmek isteyenler sorgulama ekranını araştırmaya koyuldu. Sabah saatlerinden itibaren binin üzerinde aday 28. Dönem POMEM sonuç sorgulama nasıl yapılır? POMEM yedek kaça kadar gelir? sorularına yanıt arıyor. İşte gelişmelerin detayları ve POMEM sonuç sorgulama ekranı...
POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Son dakika haberi.. POMEM sonuçları açıklandı!
28. DÖNEM POMEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI
27. DÖNEM POMEM EĞİTİMİNE SİLAHALTINDA BULUNMASI NEDENİYLE KAYIT YAPTIRAMAYAN ADAYLAR DİKKAT!
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''
27. Dönem POMEM Giriş Sınavını kazanarak Polis Meslek Eğitimi için POMEM Müdürlüklerine planlaması yapılan, ancak silahaltında bulunması nedeniyle kayıt yaptıramayan adaylar 28. Dönem POMEM Eğitimine planlanmıştır.
Adaylara planlandıkları POMEM Müdürlükleri posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
Tüm adaylara ilanen duyurulur.'' denildi.
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POMEM YEDEK KAÇA KADAR GELİR?
27. dönem POMEM'de yedeklerden lisans mezunu 669 erkek, ön lisans mezunu 136 erkek, lisans mezunu 30 kadın, ön lisans mezunu 6 kadın alınmıştı.