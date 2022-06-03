MEB öğretmen yer değiştirme takvimi 2022 - Öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin 2022 yılındaki il içi istek, iller arası istek ve zorunlu çalışma yükümlülüğü, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme takvimini yayımladı. Peki Öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru ne zaman? İl dışı yerleştirme başvuruları hangi tarihte nasıl yapılır? İşte MEB öğretmen yer değiştirme takvimi 2022
ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU NE ZAMAN?
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmenlerin 2022 yer değiştirme takvimini yayımladı.
Buna göre il içi yer değiştirme başvuruları 4-8 Temmuz tarihlerinde alınacak.
İller arası yer değiştirme başvuruları ise 25-29 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.
MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE?
MEB mazerete bağlı yer değiştirme başvuru takvimini de yayımladı. Buna göre mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-11 Ağustos 2022 tarihleri aralığında alınacak.
MEB'den yapılan açıklamada, ''Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.'' denildi.