Haziran TSK TAYİN TARİHLERİ! TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tayin yerleri belli oldu mu? Astsubay tayinleri ne zaman açıklanacak 2022?

TSK tayinleri hakkında aramalar hız kazandı. TSK tayinleri her yıl Mayıs ayının sonunda belirleniyor ve Haziran ayında yayımlanıyor. Haziran ayının ilk haftasından itibaren, "Astsubay tayinleri ne zaman açıklanacak 2022?" sorusu merak edilip araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamaların sonucu belli oldu. Bu gelişmeler iyice heyecan yarattı. Peki, Astsubay tayinleri ne zaman açıklanacak 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tayin yerleri belli oldu mu? İşte son gelişmeler!