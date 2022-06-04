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    • Haberler
    • 04.06.2022 15:32
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    • 04.06.2022 15:32
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    Haziran TSK TAYİN TARİHLERİ! TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tayin yerleri belli oldu mu? Astsubay tayinleri ne zaman açıklanacak 2022?

    TSK tayinleri ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Her sene Mayıs ve Haziran ayında TSK tayinleri açıklanmış oluyor. Haziran ayının gelmesiyle birlikte heyecan iyice arttı. Peki, Astsubay tayinleri ne zaman açıklanacak 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tayin yerleri belli oldu mu? İşte son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Astsubay tayinleri ne zaman açıklanacak 2022?

    TSK tayinleri hakkında aramalar hız kazandı. TSK tayinleri her yıl Mayıs ayının sonunda belirleniyor ve Haziran ayında yayımlanıyor. Haziran ayının ilk haftasından itibaren, "Astsubay tayinleri ne zaman açıklanacak 2022?" sorusu merak edilip araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamaların sonucu belli oldu. Bu gelişmeler iyice heyecan yarattı. Peki, Astsubay tayinleri ne zaman açıklanacak 2022? TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tayin yerleri belli oldu mu? İşte son gelişmeler!

    TSK TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TSK tayinleri her yıl Mayıs ayının sonunda belirleniyor ve Haziran ayında yayımlanıyor. Bu yıl tayin yerlerinin açıklanmasını bekleyen milyonlarca TSK mensubu ise yapılacak açıklamayı bekliyor. TSK tayin yerleriyle ilgili açıklamanın önümüzdeki haftalarda yapılması öngörülüyor. Geçtiğimiz senelerde Haziran ayında açıklanan tayin yerlerinin bu yıl 11 Haziran ile 25 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

    JANDARMA TAYİN VE ATAMALARI BELLİ OLDU

    İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamaların sonucu belli oldu.

        2022 yılı genel atamaları kapsamında; 1'inci, 2'inci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.

        Atamalar, görevli olduğu 1'inci, 2'inci, 3'üncü sıralı hizmet bölgelerinde (batıda) ve 4'üncü ile 5'inci (doğuda) derece hizmet bölgelerinde, hizmet süresini tamamlayarak atama tercih hakkı kazanan personel ve temdit başvurusunda bulunan personel ile öncelikli sıralı hizmet bölgesine atanma isteğinde bulunan personelin tercihleri göz önüne alınarak gerçekleştirildi.

        Atama takvimine uygun olarak yürütülen genel atamalar, batıdan-batıya, batıdan-doğuya ve doğudan-batıya şeklinde 5 bölge kriteri esas alınarak belirlendi.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Haberler Haziran TSK TAYİN TARİHLERİ! TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tayin yerleri belli oldu mu? Astsubay tayinleri ne zaman açıklanacak 2022?
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