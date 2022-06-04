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    • Ekonomi
    • 04.06.2022 09:18
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    • 04.06.2022 09:23
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    Başkan Erdoğan talimat verdi kapsam genişledi! 3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak? Maaşlara nasıl yansıyacak?

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda emekli maaş zamları, 3600 gösterge ve EYT ile ilgili çok kapsamlı çalışmalar başladı. Çalışmaları yürüten bakanlar, "Temmuz ayında emekli çok memnun olacak" mesajını vermişti. Öğretmen, polis, din görevlisi gibi görevden bulunanlara verilen 3600 göstergede kapsam genişledi, yeni bir grup dahil edildi.

    takvim.com.tr
    3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak?

    Başkan Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz. Bundan sonraki önceliğimiz, insanımızın refah seviyesini artıracak politikalar olacaktır" açıklaması yapmıştı. Bu kapsamda öncelikli olarak memurlar ile emeklilerin önümüzdeki ay artacak maaşları ilgili bakanlıklar tarafından masaya yatırıldı.



    VEKİLLER TALEPLERİ İLETTİ
    AK Partili milletvekilleri alanda karşılaştıkları talepleri ilgili bakanlıklara iletti. Bu talepler arasında birinci sırada emekli maaşları yer aldı. EYT ve 3600 gösterge bunları takip etti.

    ÇOK MEMNUN OLACAKLAR
    Vekillerin bu talepleri üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren bakanlar, refah payı ile ilgili bu kesimleri çok rahatlatacak bir adım atılacağı mesajını da verdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
    Hazine ve Çalışma bakanlıklarının tamamladıkları 3600 ek gösterge düzenlemesini Başkan Erdoğan'ın hafta sonu gerçekleştirilecek AK Parti Kızılcahamam kampında vatandaşlara duyurması bekleniyor.

    TÜM MESLEK GRUPLARI KAPSIYOR
    Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı 3600 ek gösterge düzenlemesinin bütün meslek gruplarını kapsayacağı da gelen bilgiler arasında.


        İKİ YILLIKLAR DA DAHİL EDİLDİ
        Çalışmaları tamamlanma aşamasında olan 3600 gösterge çalışmasında tartışılan konulardan biri de 2 yıllık yüksekokullardan mezun olanların bundan yararlanıp yararlanamayacağı olmuştu. Öğretmen, polis, din görevlisi gibi görevden bulunanlara verilen 3600 göstergeden sadece 4 yıllık üniversite bitirenlerin yararlanabileceği belirtilmişti. Ancak bu konuda kapsam genişledi. Başkan Erdoğan'a sunulan taslakta 2 yıllıklar da kapsamda bulunuyor.

        EYT FORMÜLÜ
        Toplumun merakla beklediği EYT'liler konusunda da ekonomiye zorlayıcı bir yük getirmeyecek, sosyal faydası olacak kademeli bir model arayışının sürdüğü bildirildi. Sabah'ta yer alan habere göre, bu konudaki gelişmelerin de önümüzdeki günlerde kamuoyu gündemine gelme olasılığının bulunduğu bildirildi.

        EK GÖSTERGE NEDİR?
        Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

        NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
        Son düzenlenen 3600 ek gösterge taslağına göre; ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak. Ayrıca yansıtma oranı da müzakereler sonucunda belirlenecek.

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan talimat verdi kapsam genişledi! 3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak? Maaşlara nasıl yansıyacak?
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