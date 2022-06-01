Haliç Üniversitesi 12 öğretim görevlisi alımı yapacak

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 12 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlilerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Haliç Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için bilgiler

İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi,YÖK formatlı özgeçmiş, Lisans ve lisansüstü diplomalar, Lisans Transkripti (İlgili üniversiteden onaylı olması gerekmektedir), Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi, ALES Sonuç Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir), YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir), Kimlik Kartı fotokopisi, Bir adet vesikalık fotoğraf, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir), Adli Sicil Belgesi (e- Devlet üzerinden alınabilir) istenilen belgeler tam ve eksiksiz olarak PDF formatında ilanın başvuru süresi içerisinde;

1. akademikilan@halic.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir.

2. Şahsen Başvuru yapabilir

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