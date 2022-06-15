Uzman Öğretmenlik Başvuru sonuçları mebbis.meb.gov.tr 2022 - Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman?

Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlik uygulaması müracaatı 1 Haziran - 10 Haziran tarihlerinde tamamlanmasının ardından, müracaat neticeleri açıklandı. "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı"na dair takvime göre, Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitim Başvurusu neticeleri açıklandı.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?
Takvime göre eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alıncak olup eksper öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı imtihan başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alıncak ve imtihan neticeleri 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.
Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve eksper ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz hususu unvanlar amacıyla öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.