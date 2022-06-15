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    • Haberler
    • 15.06.2022 13:33
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    • 15.06.2022 13:33
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    Uzman Öğretmenlik Başvuru sonuçları mebbis.meb.gov.tr 2022 - Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman?

    Uzman Öğretmenlik başvuru sonuçları mebbis.meb.gov.tr'de yer alacak. Eğitimlerini tamamlayanların uzman öğretmen ve başöğretmen olabilmeleri amacıyla girecekleri sınav 19 Kasım’da yapılacak. Aday öğretmenlerin Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları mecburi olacak.

    takvim.com.tr
    Uzman Öğretmenlik başvuru sonuçları mebbis.meb.gov.tr 2022

    Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlik uygulaması müracaatı 1 Haziran - 10 Haziran tarihlerinde tamamlanmasının ardından, müracaat neticeleri açıklandı. "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı"na dair takvime göre, Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

    UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitim Başvurusu neticeleri açıklandı.

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

    Takvime göre eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alıncak olup eksper öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı imtihan başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alıncak ve imtihan neticeleri 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

    Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve eksper ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz hususu unvanlar amacıyla öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

        BİR DERECE İLE MAAŞLARA EK ÖDEME İMKANI KAZANACAKLAR

        Öğretmenliğin kariyer meslek olarak ilk kez tanımlandığı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 14 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Aday Öğretmenlik Ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği yayımlandı.

        Bakanlıkta meslekte 10 yılını dolduran öğretmenlere 180 saatlik kurs ve yapılacak sınavla uzman öğretmenlik kariyer basamağı ile hem bir derece hem de bugünün şartlarında 1342 lira bir ek ödeme yapılacak. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan yaklaşık 500 bin öğretmen uzman öğretmenliğe başvurabilecek. Bu öğretmenlerin tamamı, herhangi bir kontenjan kısıtlaması olmadan uzman öğretmenlik eğitimlerine ve daha sonra sınavına katılma hakkı elde edecek.

        Uzmanlıkta 10 yılını dolduran öğretmenlere de 240 saatlik bir kurs ve yapılacak ve sınavla başöğretmenlik kariyer basamağı ile ayrıca bir derece daha ve maaşlarında da yine bugünün şartlarında 2 bin 684 lira artış sağlanacak. Bu kapsamda mevcut 75 binin üzerindeki uzman öğretmen, başöğretmenliğe başvuru hakkı kazanmış olacak. Bu öğretmenler için de eğitimler ve sınav için herhangi bir kontenjan kısıtı bulunmuyor.

        Öte yandan öğretmen maaşlarına kariyerlerine göre yansıyacak artışlar, memura verilecek her iyileştirmeden etkilenecek şekilde 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.
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        Haberler Haberler Uzman Öğretmenlik Başvuru sonuçları mebbis.meb.gov.tr 2022 - Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman?
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