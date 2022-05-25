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    • Memur
    • 25.05.2022 11:07
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    • 25.05.2022 11:07
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    Bekçi alımı sınav giriş belgesi nasıl alınır? EGM, PA bekçi alımı sınav yerleri belli oldu mu? Bekçilik yazılı sınav ne zaman 2022?

    Bekçilik yazılı sınav ne zaman 2022? Bekçi alımı sınav giriş belgesi nasıl alınır? EGM, PA bekçi alımı sınav yerleri belli oldu mu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 28 Nisan- 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan ön başvuruların ardından gözler bekçi alımı sınav yerlerine çevrildi, peki konuyla ilgili açıklama geldi mi? İşte son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Bekçilik yazılı sınav ne zaman 2022?

    Binlerce kişi gündemde bekçilik yazılı sınav ne zaman 2022? Bekçi alımı sınav giriş belgesi nasıl alınır sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Başvurular 13 Mayıs tarihinde sona ermişti ve kariyerini bu yönde hedefleyenler sınav tarihi ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Ülke genelinde pek çok ilde gerçekleşecek olan sınava ilişkin detaylar açıklandı mı? EGM, PA bekçi alımı sınav yerleri belli oldu mu? Bekçi alımı sınav giriş belgesi nasıl alınır?

    BEKÇİLİK YAZILI SINAV NE ZAMAN 2022?

    2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

    BEKÇİ ALIMI SINAV BELGESİ YAYIMLANDI MI?

    Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

        BEKÇİLİK SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI

        Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:

        Türkçe Ortaöğretim Düzeyi 20

        Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi 15

        Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15

        Hayat Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15

        Matematik Ortaöğretim Düzeyi 15

        Genel Kültür Ortaöğretim Düzeyi 20

        BEKÇİLİK ALIMI ÖN SAĞLIK KONTROLÜ VE SINAVLAR NE ZAMAN?

        Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.

        Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde yapılır. Adayların Başvuru ve Sınav Merkezleri ile sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.
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        Haberler Memur Bekçi alımı sınav giriş belgesi nasıl alınır? EGM, PA bekçi alımı sınav yerleri belli oldu mu? Bekçilik yazılı sınav ne zaman 2022?
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