Bekçi alımı sınav giriş belgesi nasıl alınır? EGM, PA bekçi alımı sınav yerleri belli oldu mu? Bekçilik yazılı sınav ne zaman 2022?

Binlerce kişi gündemde bekçilik yazılı sınav ne zaman 2022? Bekçi alımı sınav giriş belgesi nasıl alınır sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Başvurular 13 Mayıs tarihinde sona ermişti ve kariyerini bu yönde hedefleyenler sınav tarihi ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Ülke genelinde pek çok ilde gerçekleşecek olan sınava ilişkin detaylar açıklandı mı? EGM, PA bekçi alımı sınav yerleri belli oldu mu? Bekçi alımı sınav giriş belgesi nasıl alınır?
BEKÇİLİK YAZILI SINAV NE ZAMAN 2022?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.
BEKÇİ ALIMI SINAV BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.