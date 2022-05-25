Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi tarafından MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde askeri eğitim almak isteyen kişiler sınava katıldı ve tercih işlemlerini de 16 Mayıs tarihine kadar tamamladı. Şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi, peki MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Peki yerleştirmeler nasıl yapılacak, MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilecek?
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erdi. Sonuç tarihi açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.