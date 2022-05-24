Sağlık Bakanlığı PBS atama başvuru ekranı! Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası başvuruları ne zaman? Eczacı, tabip...

Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuruları için aramalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı 2022 yılı 2. dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanını yayımladı.Başvuruda bulunmak isteyen adaylar tarihi ve şartları hakkında detayları merak edip araştırıyor. Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı tabip, eczacı, diş tabibi atama kurası başvuru şartları neler? İşte Sağlık Bakanlığı PBS başvuru ekranı!
Sağlık Bakanlığı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ilan metnini yayımladı. Başvurular yarın itibariyle başlıyor. Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.
• 1. Yerleştirmede 'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı' yapılacaktır
• 2. Yerleştirmede 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı' yapılacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne göre, PBS üzerinden başvurular, 25 Mayıs itibariyle başlıyor; 30 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'e kadar yapılacak.