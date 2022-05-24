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    • Memur
    • 24.05.2022 11:29
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    • 24.05.2022 11:29
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    MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

    Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi tarafından MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde askeri eğitim almak isteyen kişiler sınava katıldı ve tercih işlemlerini de 16 Mayıs tarihine kadar tamamladı. Şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi, peki MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Peki yerleştirmeler nasıl yapılacak, MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilecek?

    takvim.com.tr
    MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 16 Mayıs tarihine kadar tamamlanan MSÜ tercihlerinin ardından gözler sonuçlara çevrildi ve araştırmalar hız kazandı. Peki konuyla ilgili güncel duyuru geldi mi, yerleştirmeler nasıl yapılacak?

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erdi. Sonuç tarihi açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.

    YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

    Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

        Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir.

        Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

        MSÜ BÖLÜMLERİ

        1. Kara Harp Okulu Bölümleri
        Kara Harp Okulunu tercih eden aday,

        Endüstri ve Sistem Mühendisliği,
        Elektronik Mühendisliği,
        Makine Mühendisliği,
        Bilgisayar Mühendisliği,
        İnşaat Mühendisliği,
        Uluslararası İlişkiler,
        İşletme ve Yönetim Bilimleri,
        Strateji ve Güvenlik
        Tarih

        2. Deniz Harp Okulu Bölümleri

        Deniz Harp Okulunu tercih eden aday,

        Endüstri Mühendisliği,
        Makine Mühendisliği,
        Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Mühendisliği,
        Bilgisayar Mühendisliği,
        Elektrik - Elektronik Mühendisliği

        3. Hava Harp Okulu Bölümleri

        Hava Harp Okulunu tercih eden öğrenciler,
        Hava Harp Okulunu tercih eden aday,

        Elektronik Mühendisliği,
        Bilgisayar Mühendisliği,
        Endüstri Mühendisliği,
        Havacılık ve Uzay Mühendisliği

        4. Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Bölümleri
        Mezun olduktan sonra astsubay çavuş rütbesine sahip olan Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri:

        İşletme Yönetimi,
        Elektrik,
        Elektronik Haberleşme Teknolojisi,
        Uçak Teknolojisi,
        Otomotiv Teknolojisi,
        Mekatronik,
        Bilgisayar teknolojisi,
        Yapı Tesisat Teknolojisi,
        İnşaat Teknolojisi

        5. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Bölümleri
        Yüzer veya kara birliklerinde görevlendirilecek olan mezunlara, görevlerini yapabilecek seviyede mesleki pratik bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlayan Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu bölümleri:

        Gemi Makineleri,
        Elektrik,
        Büro yönetimi,
        Elektronik Teknolojisi,
        Uçak Teknolojileri,
        Deniz Ulaştırma ve İşletme,
        İşletme Yönetimi,
        Bilgisayar Programcılığı

            6. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Bölümleri
            HAMYO'da öğrencilere uçak türüne göre gövde, mekanik sistemler ve motor eğitimlerinin yanı sıra hava trafik kontrolü ve büro hizmetleriyle ilgili de eğitim verilmektedir.

            Bu eğitimlerin verildiği HAMYO bölümleri:

            Mekanik Uçak Teknolojisi,
            Aviyonik Uçak Teknolojisi,
            Güvenlik ve Koruma,
            Elektrik,
            Hava Trafik Kontrol,
            Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı,
            Bilgisayar Programcılığı,
            Elektronik Haberleşme Teknolojisi,
            Lojistik,
            İnşaat Teknolojisi,
            Otomotiv Teknolojisi
            Mekatronik

            7. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Bölümleri
            Güzel sanatlar liselerinden mezun olan ve müzik kariyerini askeri çatı altında sürdürmeyi hedefleyen adayın tercih edebileceği Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bölümlerinde aday, enstrümantal yeteneklerini askeri repertuarla birleştirerek çeşitli eğitimler görmektedir. BAMYO bölümleri:

            Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar,
            Çalgı Bakım Onarım.
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            Haberler Memur MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
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