Polis tayinleri açıklandı mı 2022? EGM polis şark tayin tarihleri ve atama sonuçları belli oldu mu? Polis tayin yerleri listesi duyuruldu mu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Binlerce polis memuru her gün yoğun bir şekilde tayinlerle ilgili son gelişmeleri araştırıyor ve öğrenmek istiyor. Peki Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) müjdeli haber geldi mi?
POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI 2022?
Polis tayinleri, her yıl Mayıs-Haziran döneminde yapılıyor. 2022 polis tayinleri için tarih kesin olarak bilinmese de, Haziran ayının ilk haftası gerçekleştirilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri 2 Haziran 2021'de ilan edilmişti.
POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.
Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.