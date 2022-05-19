2022 EGM polislik mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak? TIKLA-ÖĞREN FLAŞ GELİŞME! 28. dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?

28. dönem POMEM mülakat sonuçlarında son durum merak ediliyor. Binlerce kişi yazılı ve sözlü mülakatı tamamladı gözlerini şimdi sonuçlara çevirdi. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle işlemlerde gecikme yaşanmıştı. Bu yıl ise pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte adaylar tüm sınavlara girdi. Peki polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polislik mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak? 28. dönem POMEM sonuçları bugün açıklanır mı?