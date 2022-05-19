Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? EGM, PA bekçi alımı sınav giriş yerleri belli oldu mu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi 13 Mayıs'a kadar olan başvurularını tamamlayınca şimdi sınav tarihini merak etmeye başladı. İşte detaylar...
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN 2022?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.
Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
BEKÇİLİK SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI
Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:
Türkçe Ortaöğretim Düzeyi 20
Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi 15
Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15