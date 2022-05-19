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    • Memur
    • 19.05.2022 14:52
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    • 19.05.2022 14:52
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    Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? EGM, PA bekçi alımı sınav giriş yerleri belli oldu mu?

    Kariyerini bu yönde devam ettirmek isteyen binlerce kişi bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. 13 Mayıs tarihine kadar bekçi alımı başvuruları tamamlanınca şimdi gözler sınav tarihine çevrildi. Ayrıca gireceği sınav merkezini öğrenmek isteyenler Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Akademisi (PA) bekçi alımı sınav giriş yerleri belli oldu mu? Bekçi alımı sağlık ön kontrolü ise...

    takvim.com.tr
    Bekçilik yazılı sınavı ne zaman?

    Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? EGM, PA bekçi alımı sınav giriş yerleri belli oldu mu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi 13 Mayıs'a kadar olan başvurularını tamamlayınca şimdi sınav tarihini merak etmeye başladı. İşte detaylar...

    BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN 2022?

    2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

    Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

    BEKÇİLİK SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI

    Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:

    Türkçe Ortaöğretim Düzeyi 20

    Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi 15

    Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15

        Hayat Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15

        Matematik Ortaöğretim Düzeyi 15

        Genel Kültür Ortaöğretim Düzeyi 20

        BEKÇİLİK ALIMI ÖN SAĞLIK KONTROLÜ VE SINAVLAR NE ZAMAN?

        Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.

        Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde yapılır. Adayların Başvuru ve Sınav Merkezleri ile sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.
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        Haberler Memur Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? EGM, PA bekçi alımı sınav giriş yerleri belli oldu mu?
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