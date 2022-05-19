Jandarma tayin bölgeleri sorgulama ekranı ve ATAMA LİSTESİ! Jandarma tayin sonuçlarına nasıl bakılır? 2022 TSK tayin yerleri açıklandı mı?

JGK 27 BİN 283 PERSONEL GENEL ATAMA SON DAKİKA!

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde gerçekleşen atama ve tayinleri hakkında açıklama geldi. Son dakika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli oldu.

İçişleri Bakanı Soylu'nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli oldu. Buna göre, 2022 yılı genel atamaları kapsamında; 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.