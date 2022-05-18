MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı! Sonuç tarihi...

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 16 Mayıs'ta sona erince gözler sonuç tarihine çevrildi ve bu noktada meraklı araştırmaları devam ediyor. Haberimizden tüm bilgiye ulaşabilirsiniz.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erdi. Sonuç tarihi açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.