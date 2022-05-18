Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri ne zaman? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavları hangi tarihte? Sınav duyurusu yayınlandı!

Son dakika haberine göre, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programları ile öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınav duyurusu yayımlandı. Peki, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavları hangi tarihte? İşte merak edilenler!
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?
Takvime göre eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?
19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.
Sınav tarihleri hakkında bilgi veren Bakan Özer şunları söyledi;
"Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz."