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    • Haberler
    • 18.05.2022 18:26
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    • 18.05.2022 18:45
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    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri ne zaman? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavları hangi tarihte? Sınav duyurusu yayınlandı!

    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavının ne zaman yapılacağı, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yasalaşmasının ardından gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı kanun Resmi Gazete'de yayımlandı ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavlarının tarihi belli oldu. Peki, Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavı ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?

    Son dakika haberine göre, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programları ile öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınav duyurusu yayımlandı. Peki, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavları hangi tarihte? İşte merak edilenler!

    UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?

    Takvime göre eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

    19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

    Sınav tarihleri hakkında bilgi veren Bakan Özer şunları söyledi;

    "Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz."

        SERTİFİKA TAKVİMİ

        Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

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        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan eğitim kurulu kararıyla belirlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dâhil öğretmenlikte on yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin, Başöğretmenlik Eğitim Programı'na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenlerin başvuruda bulunabilecekleri öngörüldü.

        Uzman ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacak öğretmenlerde/uzman öğretmenlerde aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım ve Araştırma ile Geliştirme Çalışmaları" olmak üzere üç çalışma alanı olarak belirlendi.

        Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların üç çalışma alanı olarak belirlenen mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için çalışma alanlarının en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekiyor.
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