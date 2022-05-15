MEB Bekçilik sınavı konuları neler? Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak 2022? PA bekçilik sınavı başvuru şartları neler?

2022 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav tarihi sınava girecek binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını ve sınav tarihini merak ediyor. Adaylara ait sınav giriş belgeleri www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Peki, MEB Bekçilik sınavı konuları neler? PA bekçilik sınavı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler!
BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAV NE ZAMAN, HANGİ GÜN VE TARİHTE NEREDE YAPILACAK?
Polis Akademisi (PA) ile bekçilik yazılı sınav tarihi ve tüm bilgiler şöyle;
BEKÇİLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE YAPILACAK?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.
BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN ALINIR?
Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.