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    • Memur
    • 16.05.2022 09:44
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    • 16.05.2022 09:44
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    MEB Bekçilik sınavı konuları neler? Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak 2022? PA bekçilik sınavı başvuru şartları neler?

    2022 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav tarihi hakkında arama motorlarında yanıt aranıyor. Bekçi olmak için sınava giriş yapacak binlerce aday sınavların ne zaman yapılacağına ilişkin araştırma yapıyor. Peki, MEB Bekçilik sınavı konuları neler? PA bekçilik sınavı başvuru şartları neler? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak 2022?

    2022 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav tarihi sınava girecek binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını ve sınav tarihini merak ediyor. Adaylara ait sınav giriş belgeleri www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Peki, MEB Bekçilik sınavı konuları neler? PA bekçilik sınavı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler!

    BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAV NE ZAMAN, HANGİ GÜN VE TARİHTE NEREDE YAPILACAK?

    Polis Akademisi (PA) ile bekçilik yazılı sınav tarihi ve tüm bilgiler şöyle;

    BEKÇİLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

    BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE YAPILACAK?

    2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

    BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN ALINIR?

    Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

        BEKÇİLİK SINAVI NASIL YAPILACAK?

        Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

        Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C.geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.

        Koronavirüs tanılı olan aday/adaylar olması durumunda, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan 'Covıd-19 Kapsamında Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Ölçme/Değerlendirme Amaçlı Yapılan Yazılı Sınavlarda (Ulusal Sınavlar Hariç) Alınması Gereken Önlemler' doğrultusunda sadece sınavın yapılacağı il merkezlerinde işlem yapılacaktır.

        Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.

        SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

        Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

        Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

        Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

        SINAV İTİRAZLARI

        Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr internet adreslerinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.

        İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

        Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
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