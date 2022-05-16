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    • Haberler
    • 16.05.2022 09:38
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    • 16.05.2022 09:38
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    personeltemin.msb.gov.tr MSÜ tercih sonuç ekranı! Yerleştirmeler nasıl yapılacak? MSÜ tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    MSÜ tercihleri saat kaçta açıklanacak? Tercih işlemlerini yapan binlerce askeri personel adayı, sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Gözler bakanlık tarafından gelecek müjdeli haber çevrildi. Sonuçlarını merak eden, adaylar bakanlığın resmi internet adresine akın etmeye başladı. Peki, MSÜ tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? personeltemin.msb.gov.tr MSÜ tercih sonuç ekranı! Yerleştirmeler nasıl yapılacak?

    takvim.com.tr
    MSÜ tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden açıklanacak? Yerleştirmeler nasıl yapılacak?İşte merak edilenler!

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erecek. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor.

    Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.

    YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

    Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.



        Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir.

        Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.
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        Haberler Haberler personeltemin.msb.gov.tr MSÜ tercih sonuç ekranı! Yerleştirmeler nasıl yapılacak? MSÜ tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
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