personeltemin.msb.gov.tr MSÜ tercih sonuç ekranı! Yerleştirmeler nasıl yapılacak? MSÜ tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden açıklanacak? Yerleştirmeler nasıl yapılacak?İşte merak edilenler!
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erecek. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor.
Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.