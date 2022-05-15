İSG sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, kaç puan almak gerekir? İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İSG puan hesaplama!

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı kısaca İSG sınavı 15 Nisan'da uygulandı. ÖSYM sınav takvimine göre 2022 İSG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli. Sınava katılan binlerce aday sonuç tarihini ve soru kitapçığu ile cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Peki İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı? İSG puan hesaplama nasıl yapılır? İSG sınavından kaç almak gerekir?
İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre 2022-İSG/1 sınavının başvuruları 25 Mart-4 Nisan tarihleri arasında alındı. Sınav 15 Mayıs'ta uygulandı. Sonuçlar da 07 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.
İSG SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
İSG sınav soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin ÖSYM'den paylaşım yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
2022 İSG PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda ek süre verilmek kaydıyla adaylara deneme soruları sorulabilecektir. Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmeyecektir. Deneme sorular, birbirine denk sonuçlar üreten sınavlar yapabilmek için benzer güçlük derecesi ve ayırt edicilik özellikleri olan soruları tespit etmek amacıyla gerçek sınavlarda sorulan fakat değerlendirme aşamasında puanlama dışı bırakılan sorulardır.
Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM'ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez, basılı ya da internet ortamında yayınlanmaz. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.