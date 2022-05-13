1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı ne zaman 2022? Polis Akademisi açıklaması...

Bekçi alımı başvuruları dün sona erdi ve binlerce kişi işlemlerini tamamladıktan sonra Bekçilik sınavı ne zaman 2022? 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı ne zaman yapılacak sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Kariyerini bekçi olarak ilerletmek isteyenler Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama gelip gelmediğini merak eder oldu. 3 bin 250 bekçi alımının yazılı sınav tarihi ve sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih bilgisini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN 2022?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.
Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
BEKÇİLİK SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI
Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:
Türkçe Ortaöğretim Düzeyi 20
Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi 15
Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15