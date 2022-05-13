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    • Memur
    • 14.05.2022 10:08
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    • 14.05.2022 10:08
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    1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınavı ne zaman 2022? Polis Akademisi açıklaması...

    Bekçilik sınavı ne zaman 2022? 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Polis Akademisi açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirilecek olan bekçilik yazılı sınavı hakkında bilgiler başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun bir şekilde araştırılır oldu. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Bekçilik sınavı ne zaman 2022?

    Bekçi alımı başvuruları dün sona erdi ve binlerce kişi işlemlerini tamamladıktan sonra Bekçilik sınavı ne zaman 2022? 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı ne zaman yapılacak sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Kariyerini bekçi olarak ilerletmek isteyenler Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama gelip gelmediğini merak eder oldu. 3 bin 250 bekçi alımının yazılı sınav tarihi ve sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih bilgisini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN 2022?

    2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

    Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

    BEKÇİLİK SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI

    Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:

    Türkçe Ortaöğretim Düzeyi 20

    Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi 15

    Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15

        Hayat Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15

        Matematik Ortaöğretim Düzeyi 15

        Genel Kültür Ortaöğretim Düzeyi 20

        BEKÇİLİK ALIMI ÖN SAĞLIK KONTROLÜ VE SINAVLAR NE ZAMAN?

        Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.

        Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde yapılır. Adayların Başvuru ve Sınav Merkezleri ile sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.
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