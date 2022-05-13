Özel güvenlik sınav sonuçları öğrenme ekranı! ÖGG sonuç sorgulama nasıl, nereden yapılır? 97. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı!

Özel Güvenlik Nasıl Olunur?

Özel güvenlik olabilmek için her ilde mevcut olan özel güvenlik olma kurslarından ders alınması, derslerin başarı ile tamamlanması ve eğitim sonucunda da sertifika alınması gereklidir. Özel güvenlik eğitimleri, silahlı ve silahsız olarak iki farklı şekilde verilir. Özel güvenlik olmak isteyen kişiler hangi türde özel güvenlik olarak başvuru yapmak istiyorlarsa o alanda eğitim alabilirler.

Özel Güvenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Özel güvenlik olma başvurusu, her ilin belirli bölgelerinde yer alan ve MEB'e bağlı olarak açılmış kurslar üzerinden yapılır. Başvuru ile beraber kursun kaydı da oluşturulur. Kurs başvurularının ve kayıtlarının yapılabilmesi için şahsi olarak başvuru yapılmasından farklı bir işleme gerek yoktur.