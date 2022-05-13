Özel güvenlik sınav sonuçları öğrenme ekranı! ÖGG sonuç sorgulama nasıl, nereden yapılır? 97. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı!

Merakla ve heyecanla beklenen 97. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı. ÖGG Özel güvenlik olarak kariyerini sürdürmek isteyen binlerce kişi 24 Nisan tarihinde sınava katılarak ter döktü ve sonrasında başarılı olup olmadığını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim Ve 73. Yenileme Eğitimi sınavının üzerinden yaklaşık 3 hafta geçti ve özel güvenlik sınav sonuçları öğrenme ekranı adayların erişimine açıldı. Peki ÖGG sonuç sorgulama nasıl, nereden yapılır?
ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Özel Güvenlik 97. Temel Eğitim Ve 73. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Nisan tarihinde yapıldı ve sonuçlar 13 Mayıs tarihinde açıklandı. Sınav sonuçları, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Link bilgisi haberimizde yer alıyor.
Özel Güvenlik Nasıl Olunur?
Özel güvenlik olabilmek için her ilde mevcut olan özel güvenlik olma kurslarından ders alınması, derslerin başarı ile tamamlanması ve eğitim sonucunda da sertifika alınması gereklidir. Özel güvenlik eğitimleri, silahlı ve silahsız olarak iki farklı şekilde verilir. Özel güvenlik olmak isteyen kişiler hangi türde özel güvenlik olarak başvuru yapmak istiyorlarsa o alanda eğitim alabilirler.
Özel Güvenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?
Özel güvenlik olma başvurusu, her ilin belirli bölgelerinde yer alan ve MEB'e bağlı olarak açılmış kurslar üzerinden yapılır. Başvuru ile beraber kursun kaydı da oluşturulur. Kurs başvurularının ve kayıtlarının yapılabilmesi için şahsi olarak başvuru yapılmasından farklı bir işleme gerek yoktur.