OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı (Akamemik personel alım ilanları)

OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler:



ÖZEL ŞARTLAR

• İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.

• Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

• Tüm adayların 657 sayılı Kanun'un 48.maddesindeki şartları taşıması gerekir.

• Öğretim görevlisi adayların yapılacak yazılı sınavından en az 65 puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan 65 altı alan adaylar başarısız olarak kabul edilecektir.

• Müracaat edilen programın açılmasına YÖK izin vermez ise adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

• Ön ve nihai değerlendirmede ALES'de Endüstriyel Aşçılık programında EA, diğer programlar için SAY puan türü dikkate alınacaktır.

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