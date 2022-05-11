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    • Memur
    • 11.05.2022 10:28
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    • 11.05.2022 10:28
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    Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim persoenli alım ilanı dikkat çekti.

    Marmara Üniversitesi bilişim personeli alacak

    Marmara Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bilişim personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak bilişim personellerinin kıdemli ağ uzmanı, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı ve sistem uzmanı olarak görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Marmara Üniversitesi bilişim personeli alım ilanı için bilgiler
    1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,
    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
    b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
    mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
    c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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