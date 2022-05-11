İstanbul Gelişim Üniversitesi 106 öğretim üyesi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 106 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) kadro başvuru dilekçesi, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 1 (bir) adet basılı fiziksel dosya ve 7 (yedi) adet jüri dosyasını dijital ortamda taratılmış şekilde (PDF formatında) CD/USB flash belleğe aktarılmış şekilde İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

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