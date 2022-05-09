Demiroğlu Bilim Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

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