Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı (Akademik personel alım ilanları)

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlilerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler



BAŞVURU ADRESLERİ:

- İlan için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna başvuru yapılacak olup, ayrıntılı iletişim bilgileri ile başvuru adresleri söz konusu birimin web sitelerinde yer almaktadır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Matbu başvuru dilekçesi http://bozok.edu.tr/documents/ogretim%20elemani%20Basvuru %20Dilekcesi.doc internet adresinden alınarak eksiksiz olarak doldurulup imzalanacaktır. İmzasız dilekçe ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

2- Lisans diploma ve transkript belge fotokopileri,

3- ALES belgesi,

4- Özgeçmiş,

Önemli Not:

1- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle kesinlikle iade edilmeyecektir.

2- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.



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