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    • Haberler
    • 06.05.2022 22:10
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    • 06.05.2022 22:10
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    ASDEP mülakat sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak 2022? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı mülakat sonuçları!

    ASDEP mülakat sonuçları hakkında aramalar gün içinde yoğunluk kazanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öncesinde açıklanan 4175 personel alımı için başvurular alınmıştı. Şimdi gözler sözlü sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, ASDEP mülakat sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak 2022? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı mülakat sonuçlarına nereden bakılır? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    ASDEP mülakat sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak 2022?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mülakat sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 11 alanda 4175 personel alımı için başvurular yapılmıştı. Şimdi sırada mülakat sonuçları var. Peki, ASDEP mülakat sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak 2022? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı mülakat sonuçlarına nereden bakılır? İşte merak edilenler!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından daha önceden yapılan duyuruda 4175 personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada da personel alımı hakkında son duyuruya yer verildi.

    Yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızda çalışmak için sözlü sınava giren iş arkadaşlarımızı yakından ilgilendiren bir haberin müjdesini şimdiden veriyoruz. Çok yakında…" ifadelerine yer verildi.

    Paylaşımın devamında ise "Ailemiz genişliyor! Kısa bir süre sonra çok daha büyük bir aile olacağız. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam edin. 3, 2, 1" ifadeleri kullanıldı.

        HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

        Yayımlanan duyuruda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi:

        • "Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP),
        • Sosyal Çalışmacı (4/B),
        • Psikolog (4/B) ,
        • Fizyoterapist (4/B) ,
        • Çocuk Gelişimcisi (4/B) ,
        • Diyetisyen (4/B),
        • Öğretmen (4/B),
        • Avukat (4/B),
        • Hemşire (4/B),
        • Diğer Sağlık Personeli,
        • Büro Personeli,
        • Yurt Yönetim Personeli (4/B)."

        Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 4 bin 175 personel alımı başvuru sonuçlarının kısa süre sonra açıklanacağına yer verildi. Duyuruya göre baktığımızda sonuçların bu hafta açıklanması bekleniyor.
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        Haberler Haberler ASDEP mülakat sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak 2022? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı mülakat sonuçları!
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