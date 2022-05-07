🔔En az lisans mezunu başvurular alınacak! 📢Halkbank personel alımı başvuru şartları 2022! 📌Halkbank istihdam yapılacak kadrolar ise...

SINAVA KATILMA KOŞULLARI



Giriş Sınavına katılabilmek için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) 01.01.1993 ve sonrası, 01.01.2004 öncesi doğumlu olmak,

e) Mezuniyet kriterine ilişkin; aşağıdaki Tablo'da belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans veya yüksek lisans bölümlerinden 15 Ağustos 2022 itibarıyla mezun olmak veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak.