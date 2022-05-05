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    • Memur
    • 05.05.2022 11:14
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    • 05.05.2022 11:14
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    İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Rumeli Üniversitesi 2 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

    İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    İstenilen Belgeler
    Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)
    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
    YÖK Formatlı Özgeçmiş,
    Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
    Adli Sicil Belgesi
    Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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