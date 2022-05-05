İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

İstenilen Belgeler

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

YÖK Formatlı Özgeçmiş,

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Adli Sicil Belgesi

Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

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