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    • Memur
    • 05.05.2022 11:39
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    • 05.05.2022 11:39
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    Ankara Bilim Üniversitesi 30 akademik personel alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Ankara Bilim Üniversitesi 30 akademik personel alım ilanı dikkat çekti.

    Ankara Bilim Üniversitesi 30 akademik personel alacak

    Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 30 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personellerin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Ankara Bilim Üniversitesi akademik personel alım ilanı için bilgiler
    BAŞVURU EVRAKLARI
    - YÖK Formatlı Özgeçmiş
    - Öğrenci Belgesi
    - 2 adet fotoğraf,
    - Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
    - Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Şahsen yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak "Yükseköğretim Mezun Belgesi" gerekmektedir.)
    - Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)
    - ALES Belgesi,
    - Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir.)
    - SGK 4A Hizmet Dökümü
    - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge"

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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